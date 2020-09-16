娛樂8點半》2020年不平靜，不但新冠肺炎疫情全球肆虐，幾乎所有國家都受到生命安全與經濟上的衝擊考驗，各領域也紛紛傳出名人過世消息，其中，澳門博弈圈龍頭何家痛失頂梁柱，賭王何鴻燊在今年5月26日與世長辭，雖享高齡98歲耆壽，但畢竟家大業大，後續再掀爭產風波，其中唯一人幾乎置身事外，那就是他最愛的女兒，藝人何超儀。

賭王何鴻燊家族龐大，4名妻子給他添了17名子女，從孩子們平常分享的生活點滴可以看出，老爸讓他們過著富庶的物質生活，但這不代表何鴻燊對他們的教育放縱，事實上，賭王的孩子們受到良好栽培，幾乎全是學霸，也很有商業頭腦，但二房藍瓊瓔所生的女兒何超儀，自小跟其他手足不一樣，她喜歡也擅長音樂藝術，偏偏就不愛讀書，17個子女裡只有她沒讀過大學，何超儀也不熱衷奢華生活，其他手足從商、當名媛，但何超儀選擇進演藝圈，做了她爸爸口中說的「戲子」。

何超儀是賭王家族唯一沒念大學的兒女，獨鍾音樂與藝術，入行當演員。(中時資料照片)

眾人皆知何超儀跟爸爸感情深厚，是賭王家的「叛逆千金」，但也是何鴻燊最愛的女兒，她的叛逆並非從小被縱容，事實上藍瓊瓔對子女管教出了名的嚴格，何超儀從學業、工作到愛情都「做自己」，其實出自爸媽對她的寵愛與支持，何鴻燊就曾對媒體直言拿這寶貝女兒沒輒，「我的話她永遠是意見接受，態度照舊」，但即使她沒順著爸媽的理想走，但仍是跟爸爸維持著最深刻的父女情。

何超儀靠著妓女演技，多次拿下電影大獎。(中時資料照片)

何超儀進演藝圈，何鴻燊雖不滿意，但仍傾全力支持女兒的夢想，唯獨一件事讓他難得說重話，那便是何超儀開始接戲後，她不喜歡演正兒八經的完美女主角，而是喜歡戲劇張力又富挑戰性的角色，只要她覺得內涵好，什麼樣破格的角色她都很樂意接下，於是她的代表作誕生，最深植人心的是她演活了站壁妓女。

再怎麼叛逆，何超儀畢竟是賭王最寵愛的孩子，但她卻做了反差很大的事情，她2003年跟古天樂、陳奕迅合作，接演三級片《豪情》，飾演妓女「趙噹噹」，拿下第23屆香港電影金像獎最佳女配角，2015年接演《無限春光27》，該片被新加坡當局視為第一部上映的情色電影，她再演性工作者，何超儀展現精湛細微的演技，卻讓何鴻燊很困擾，她某次受訪時曾提到此事，表示爸爸知道她接這部戲後，對她說的第一句話是：「不是啊！妳又做雞(妓女)，可不可以不要再做雞？」，但她堅持要演，還說自己演的不是普通的「雞」，是有意義的「雞」，而她全力配合拍攝，以這角色摘下首屆馬來西亞國際電影人年展的最佳女配角獎，爸爸何鴻燊為了她轉換了心念，不再反感，反倒對外說以他最愛的女兒為榮。

(中時新聞網)