在台灣每次倒垃圾都像戰場一樣，不只要追垃圾車，還要小心被別人的垃圾砸到，但日前有網友PO出一張照片，每個民眾竟然都在乖乖排隊等倒垃圾，守秩序的模樣讓原PO看呆「現在台灣公民素質很高了欸」，連網友也直呼太神奇，「是在排排隊美食吧？」

台中倒垃圾素質超高，每個民眾竟然都在乖乖排隊等倒垃圾，不知道的還以為是在排排隊美食，跟著一起排。(翻攝自 臉書《爆廢公社公開版》)

原PO在臉書《爆廢公社公開版》表示，台灣人連倒垃圾也會乖乖排隊，真的是進步很多，還邀大家「晚上8點半都可以來看看喔」，有網友一眼就認出，是在台中五期美術館附近拍攝的，「看地區，看巷弄，每個地方風情不一樣」、「非常好，清潔工作人員才不會手忙腳亂，但少數還是會插隊、回收用丟的」；還有網友留言，「會不會最後面有人以為是什麼排隊美食結果跟著排的……」、「手上沒拿東西的一定是外地來的，以為在排當地熱門小吃」。

但也有人認為只是個案，並分享自家附近倒垃圾的實況，有投籃、勾射還有助跑灌籃倒垃圾的人，「我們家這邊就像一堆喪屍看到新鮮人肉，重點丟完了還繼續站在原地看著自己的垃圾」、「每次倒垃圾像打躲避球」、「看過有北七站遠遠的甩，結果離手那瞬間袋子破掉，直接灑了前面的人一身都是」。

(中時新聞網)