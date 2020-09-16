投資人關注美聯準會進行中的會議，預期聯準會周四將重申保持低利率的承諾。日經小幅收高。

周三日經225指數收漲20.64點或+0.09%，為23475.53點，日經有48檔個股收漲，173檔下跌。東證一部指數收漲3.51點或+0.21%，為1644.35點。東京交易所近日交易總股數為11.7億股，高於30日平均的11.4億股。

美聯準會政策聲明之前，許多投資人處於觀望，希望在進行中的會議先獲消息。

菅義偉下午於眾議院當選日本新任首相，出現一「連續性內閣」，日本股市已先行計入新政府的形成，麻生太郎如預期留任財政部長，顯示經濟政策微小的變化。

市場關注於日本央行本周四的政策決議，預料其貨幣寬鬆立場維持不變。

東京證交所前30大個股，午後表現最好的仍為軟銀，收漲4.64%，收報6704日圓，次為製藥廠第一三共收漲2.6%。

索尼漲1.89%，收報8210日圓。索尼周三澄清日前媒體報導，PS5沒有大砍400萬台產量預期，本財年生產目標維持不變。

(時報資訊)