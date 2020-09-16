新竹薇閣才宣布熄燈，中和摩鐵艾森堡Motel恐也將走入歷史，實價揭露艾森堡今年六月和八月分別有1.75億和1.5億的交易資料，經查該建物新買家為「漢吉建設」、「華鎂投資」購入部分，另外還有9位自然人共有，不排除是為了將來整合推案而鋪路。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，艾森堡汽車旅館建物1797坪，土地達1079坪，由於已經營有18年，多少都需面臨整修，如今有建商願意入主，將可望轉型換新貌，目前兩家法人合計持有土地134.9坪，佔比12.5%左右，估計還會繼續整合，或與地主合建住宅大樓推案。

疫情之後國內觀光業已有復甦之勢，不過還是有商旅和旅店陸續歇業熄燈，包括新竹卡爾登飯店出售給人力仲介轉作外勞宿舍；科技公司法拍買下恆春半島「墾丁泊逸渡假酒店」；此外台中清境龍莊日式會館、富麗灣景觀民宿今年也都易主，由自然人接手；台東綺麗商旅由善捷開發投資買下。

台灣房屋捷運景安加盟店店東蔣京叡表示，新生街位於員山生活圈，房價屬環球購物中心第二環，聯外交通繁忙，亦近工業廠房，走路到環狀線中原站約10分鐘。附近20年以上大樓行情單價約35萬，公寓合理均價未達30萬，近年除久泰皇品較為知名外，缺乏純住宅新案，若旅館改建推案，開價應該五字頭左右。

(時報資訊)