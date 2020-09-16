聯準會料將在周三會議結束後宣布較為樂觀的經濟預測，但也將再度承諾將一直維持超低利率水準，直到美國從這個數十年來最嚴重的經濟衰退中復甦。

這次是聯準會在引進新政策架構後首次召開決策會議，新政策框架將允許通膨率超出2%，以彌補通膨低於2%的時間，例如現在。這表示，即使失業率持續以超乎預期的速度下滑，聯準會也不會收緊貨幣政策。失業率下滑，通常帶動通膨升溫。

在達成某些經濟指標之前，如通膨率達到2.5%，聯準會決策官員似乎尚未準備好將該政策框架轉化為明確的承諾，即央行的主要隔夜放款利率將保持在目前的0%～0.25%區間。

聯邦公開市場委員會（FOMC）預計將在美東時間下午2時發布政策聲明和最新經濟預測摘要，半小時後聯準會主席鮑爾將舉行線上新聞發布會。

在聯準會召開會議前，野村首席美國經濟學家Lewis Alexander本周出具報告指出：「我們預期FOMC在今年底前都將採取這種基於結果的前瞻指引」。不過分析師亦認為，聯準會可能在會後為其寬鬆貨幣政策的長期承諾釋出其他信號，這些訊息可能包括在會後聲明納入「平均為2%」的通膨目標及最新的季度預測，當大部分或所有聯準會決策官員認為至少到2023年都沒有升息的必要。

此外，聯準會也可能傾向於將購買債券計畫做為支持美國經濟從疫情復甦的工具，而非只是對脆弱的金融市場供應流動性，這樣的改變將提高央行將保持寬鬆貨幣政策的預期，而不必實際擴大購債。

周三會後聲明還是有可能出現驚喜，例如聯準會可能就利率提供更多正式的前瞻指引、或擴大購債規模，這意味著央行將採取更強力的經濟激勵措施。不過，鮑爾與其他聯準會官員已一再重申，如果政府不提供新的紓困方案，美國將更難以回復新冠危機造成的經濟破壞。

由於許多最近的數據顯示美國經濟復甦在放緩，所以儘管聯準會的經濟預測報告料將指出失業率低於6月預測及經濟成長率高於6月預測，但鮑爾仍可能維持其復甦之路既漫長且顛簸的訊息不變。

(時報資訊)