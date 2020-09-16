中秋節將至，台南市頗富盛名的「貴婦團」三三讀書會號召成員捐贈低收及中低收入戶列冊獨居長者文旦及月餅。（市府提供／洪榮志台南傳真）

中秋節將至，為不讓獨居長者孤獨過節，台南市頗富盛名的「貴婦團」三三讀書會，號召成員捐贈東區、中西區、南區、北區、安南區、安平區、永康區、新化區、仁德區、歸仁等10個區的低收及中低收入戶列冊獨居長者文旦及月餅，共有270人受惠，希望拋磚引玉喚起社會大眾共同關心弱勢的獨居長者。

由台南市各行各業女性菁英及企業家另一半組成的三三讀書會，成立至今9個月，緣起於2019年擔任中華民國國民外交協會會長的律師查名邦，與任教於南台科大的妻子陳苡銜，率團拜訪不丹途中，體會到性靈提升的重要性，回國後查名邦卸任會長，會員們希望能有更多的聯繫互動，在查名邦的支持下，由陳苡銜出面與多位會員的另一半共同組成讀書會，迄今已有9個月。

由於聚會時間安排在每月第3個星期的星期三，讀書會就以「三三」為名，原本會員全是外交協會的董娘們，因此有了「貴婦團」讀書會的封號，但後來也開放男性參加。該會除每個月一次的聚會交流情感、學習新知外，成員們還一起做公益、送愛心。

市府社會局表示，長期以來市府努力替弱勢提供多元且全面性的服務，但深切瞭解政府資源有限，照顧弱勢亟需公私協力，也需要民間力量加入，在中秋節這個團圓的節日，為了不讓獨居長者孤獨過節，市長黃偉哲特別邀請三三讀書會共同關懷獨居長者，希望透過此次活動拋轉引玉，吸引更多民眾共同成為長者守護者；另外，社會局還特別為三三讀書會安排認識社會福利業務相關課程。

黃偉哲16日致贈感謝狀給三三讀書會長陳苡銜，感謝該讀書會熱心公益及愛心。陳苡銜也表示，感謝社會局的協助，協助讀書會全體成員為社會盡一分心力，讓善心和愛心化成各種資源挹注，衷心企盼弱勢長輩度過溫馨的中秋佳節。

(中時 )