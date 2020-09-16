中秋節將至，為不讓獨居長者孤獨過節，台南市頗富盛名的「貴婦團」三三讀書會，號召成員捐贈東區、中西區、南區、北區、安南區、安平區、永康區、新化區、仁德區、歸仁等10個區的低收及中低收入戶列冊獨居長者文旦及月餅，共有270人受惠，希望拋磚引玉喚起社會大眾共同關心弱勢的獨居長者。
由台南市各行各業女性菁英及企業家另一半組成的三三讀書會，成立至今9個月，緣起於2019年擔任中華民國國民外交協會會長的律師查名邦，與任教於南台科大的妻子陳苡銜，率團拜訪不丹途中，體會到性靈提升的重要性，回國後查名邦卸任會長，會員們希望能有更多的聯繫互動，在查名邦的支持下，由陳苡銜出面與多位會員的另一半共同組成讀書會，迄今已有9個月。
由於聚會時間安排在每月第3個星期的星期三，讀書會就以「三三」為名，原本會員全是外交協會的董娘們，因此有了「貴婦團」讀書會的封號，但後來也開放男性參加。該會除每個月一次的聚會交流情感、學習新知外，成員們還一起做公益、送愛心。
市府社會局表示，長期以來市府努力替弱勢提供多元且全面性的服務，但深切瞭解政府資源有限，照顧弱勢亟需公私協力，也需要民間力量加入，在中秋節這個團圓的節日，為了不讓獨居長者孤獨過節，市長黃偉哲特別邀請三三讀書會共同關懷獨居長者，希望透過此次活動拋轉引玉，吸引更多民眾共同成為長者守護者；另外，社會局還特別為三三讀書會安排認識社會福利業務相關課程。
黃偉哲16日致贈感謝狀給三三讀書會長陳苡銜，感謝該讀書會熱心公益及愛心。陳苡銜也表示，感謝社會局的協助，協助讀書會全體成員為社會盡一分心力，讓善心和愛心化成各種資源挹注，衷心企盼弱勢長輩度過溫馨的中秋佳節。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。