張智琦（右二）照顧罹患腦疾的父親到終老，並持續孝順母親，分擔家計，榮獲台北市長柯文哲（左二）頒發的孝行模範獎。（張穎齊攝）

現年17歲的張智琦，父親是榮民、母親是新住民，家境清寒，9年前父親因罹患腦疾，他便每天為爸爸洗澡、餵藥、泡牛奶，期盼有天能康復，但3年後，爸爸仍不敵病魔、撒手人寰，他打起精神，繼續幫媽媽分擔家計、學習餐飲，希望未來能開餐廳，讓媽媽過好日子，也因此榮獲孝行模範獎。

張智琦的母親任職清潔工，家中靠著微薄的薪資及低收入戶的社福補助過活，但張智琦8歲時，父親不幸腦積水開刀，從此需要靠家人照顧，但因母親要在外工作，維持生計，大多時間不在家，張智琦扛起照料父親的責任，每天為父親打理生活。

「兒子非常孝順！」張媽媽說，他們住的劍潭租屋處，完全沒有網路，智琦雖有位哥哥是丈夫前妻所生，但都沒有在理丈夫，10多年來她與兒子一起照顧丈夫，但在智琦11歲時，丈夫病逝，母子倆只好相依為命，兒子也很體恤她，在她下班回家後，都會幫忙按摩、泡腳、泡咖啡，2017年她因肩膀開刀住院，兒子也請假到院陪她，幫忙端水、餵藥、擦澡等。

張智琦表示，得到獎感到很開心，他因照顧爸媽，會看食譜下廚煮東西，發現自己喜歡做料理，所以高職就讀餐飲科，未來希望自己可以開飯館，讓媽媽不要那麼辛苦。

台北市長柯文哲16日將孝行模範獎頒發給張智琦，北市民政局表示，智琦與母親因受到鄰里及慈善團體幫忙，所以都會利用假日在慈濟當志工、做資源回收、義賣、去醫院當志工等回饋社會，樂觀積極，足堪孝行表率。

(中時 )