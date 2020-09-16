長榮航空推出類出國專案航班後，銷售大獲好評，不少民眾致電詢問何時能推出南部出發的航班，長榮宣布Hello Kitty彩繪機將首度飛航高雄，「類出國專案航班2.0-高雄限定」於中秋、雙十各推出1班類出國航班，並以BR5920（諧音：我就愛你）為班號，即日起開賣。

長榮航空選定中秋及雙十連假，於10月1日及10日各推出1班「高雄－高雄」類出國專案航班，由「夢想機」及「郊遊機」繪雙機聯袂飛航南台灣。「中秋賞月專機」由甜蜜教主Hello Kitty擔任女主角，「雙十同遊專機」則由耍酷天王酷企鵝首次擔綱男主角，彩繪雙機以BR5920為班號，呼應南部的粉絲對彩繪機的喜愛。

為感謝南部民眾的厚愛，長榮航空也準備厚禮回贈，讓大家滿載而歸，大手筆不分艙等送出軟式Ferragamo兩用過夜包，滿足收藏的欲望。另推出「高雄限定大抱枕」，中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕、雙十專機加碼送牽手機大抱枕，以往只能看不能帶回家的商務艙抱枕，這次直接讓旅客抱回家。

長榮表示，類出國專案航班經濟艙含稅價6588元，商務艙豪華體驗含稅價8588元，不分艙等指定窗邊座位需加價1000元。同時享有會員累積哩程及兌換酬賓機票的服務，購買商務艙的旅客可獲得1100哩＋1.5個航段，經濟艙旅客則可獲得900哩＋1個航段，旅客可持續累積哩程及晉升卡籍，相關購票資訊可洽各大旅行社，包括長汎、雄獅、東南、五福、喜鴻、可樂、金龍永盛、百威以及京城。

此外，無限萬哩遊會員旅客也可以哩程兌換酬賓機票，3萬1000哩即可兌換經濟艙機票，3萬7000哩可兌換商務艙機票，不分艙等再加2400哩即可兌換靠窗座位，席次限量。

餐點方面，由米其林3星主廚中村元計所設計的蒲燒豬肉及季節特色美食，商務艙旅客還能在機上品嘗獨具細緻泡沫及絲滑口感的凱歌貴婦粉紅香檳；免稅品預購2件7折，預購單筆折扣後金額滿9200元再加贈「樂旅遊肩背包」，於機上購買也可享有2件85折優惠，並贈送長榮樂e購期間限定8折優惠碼，讓旅客一次補足出國購物的癮。

在空中遊覽航路上，「類出國專案航班2.0-高雄限定」同樣於中秋專機上，飛航西海岸航路，不僅能輕易欣賞到佳節夜晚的一輪明月外，還能盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景；雙十專機則規劃適合白天飛航的東海岸航路，將日本琉球列島西端、遼闊的花東縱谷、東海岸美景盡收眼底，讓旅客能擁有難忘的視覺享受。

(中時 )