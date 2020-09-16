藍鷹牌口罩遭國家隊除名？指揮中心：6月1日前確實曾發徵用書 但從未徵用 16:062020/09/16 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍鷹牌口罩從未向政府上繳徵用口罩，遭中央流行疫情指揮中心從口罩國家隊名單中除名，指揮中心物資組組長陳正祺今天表示，6月1日前確實曾對藍鷹公司發出徵用書，但由於該公司都是申請立體口罩，因此事實上從未向該公司進行徵用，而指揮中心也早在6月1日停止對該公司徵用。 (中時 ) #口罩 #指揮 #公司 #徵用 #藍鷹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》國銀開發海外業務 進入新時代 04:102020/09/16 財經要聞 口罩新制上路！入境沒醫材證明GG 國家隊有雙鋼印 09:352020/09/16 生活 食藥署無法回應美豬、口罩問題 陳時中：因為大家都習慣我講 14:582020/09/16 生活 體表會總導演絞盡腦汁 呈現完美演出 13:532020/09/16 體育 陸對美加徵關稅豁免清單 延長1年 04:102020/09/16 全球財經 緬甸自中低風險國家移除 低風險國家新增馬紹爾群島 14:092020/09/16 生活 白氏戰績日著 蔣氏對他疑忌日增 04:102020/09/16 兩岸藝文 大樹藥局遭爆混賣菲製口罩 業者：員工誤裝 12:112020/09/16 生活 324政院驅離案 馬英九獲判無罪 04:102020/09/16 社會新聞 誰來監視監視者們 04:102020/09/16 時論廣場 生活熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 「小鬼」死因和8年前健檢結果有關？名醫曝驚人答案 - 生活 台灣輸出新冠病例暴增 6菲籍移工返菲確診 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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