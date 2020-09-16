藍鷹牌口罩從未向政府上繳徵用口罩，遭中央流行疫情指揮中心從口罩國家隊名單中除名，指揮中心物資組組長陳正祺今天表示，6月1日前確實曾對藍鷹公司發出徵用書，但由於該公司都是申請立體口罩，因此事實上從未向該公司進行徵用，而指揮中心也早在6月1日停止對該公司徵用。

(中時 )