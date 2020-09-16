調查局為強化全民保防意識舉辦的「全民安全防護有獎徵答活動」，16日由調查局長呂文忠與各國家安全機關代表抽出特獎Gogoro 3、iPhone11、GoPro Hero8 Black等多項大獎；調查局統計，這次為期一個月的活動，成功聚焦了全國近170萬人次目光到調查局的全民安全防護網站瀏覽，同時吸引11萬餘社會大眾參與有獎徵答活動，中獎名單23日後可到活動官網https://www.mjibprize.tw/查詢。

調查局指出，這次是「保防」更名後首次主辦的有獎徵答活動，今年以「安全防護大贏家、全民保衛您的家」為活動主軸，讓參加者化身活動角色，挑戰8關運動闖關遊戲，強化國人保衛家園的安全防護能力。

調查局表示，主辦單位藉由精心設計的益智遊戲及趣味問答，深入淺出的將國家安全防護觀念傳達社會大眾，同時也抽出Gogoro 3等好禮獎項，抽獎現場由律師及調查局政風室人員全程監證以確保活動公平性及公開性，同樂之餘，代表著所有會報機關一起在各個專業領域上，行政國安合作無間、全民團結守護台灣。

(中時 )