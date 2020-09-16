嘉義市規範學校午餐採用國產肉品，崇文國小學生今天吃營養午餐。（廖素慧攝）

嘉義市食安自治條例增訂美牛比照美豬不得檢出萊克多巴胺，已經市議會三讀通過修正草案，市政府教育處也加強規範所屬27所中小學的營養午餐，全面採用國產牛豬肉，肉類加工品須有CAS認證一併納入契約規範。

市府教育處處長林立生指出，9月1日已發函給所屬各國中小學，供應膳食食材，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材，且依據《學校衛生法》第23條規定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。

林立生說，9月9日再次函文給學校，要求各校訂定「午餐食材採購合約」時，務必將「一律採用國內在地豬肉和牛肉之生鮮食材」、有CAS認證的「肉類加工品」納入契約規範。

教育處強調，會嚴格要求學校於驗收時，注意食材廠商是否符合相關契約規定，營養師也會訪視食材生產履歷或廚房，加強把關。

(中時 )