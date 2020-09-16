34歲高姓毒販日前異想天開，透過可以代買代送食物、飲料、包裹的外送平台，將1.5公克的安非他命放進牛皮紙袋，再找外送員代送，但外送員取件時覺得非常可疑，主動向警方報案，警方循線逮捕高嫌，在他身上再起獲100公克安毒，並循線逮捕買毒的張姓毒蟲，全案依毒品罪偵辦中。

警方調查，市面上除了Ubereats、foodpanda等專送美食的平台外，還有其他平台為了拓展生意，提供代買代送飲料、香菸、郵件的業務，高姓毒販為避免面交被查獲，利用某個平台要外送員幫忙送毒。

日前高透過某平台找來1名外送員，到他西園路住處取件，要求將1牛皮紙袋送至板橋，外送員到場時，發現高神情鬼祟、眼神飄忽，直覺可能有問題，加上平時同業曾提醒，有罪犯會將違禁品放在包裹中要求代送，越想越奇怪，於是前往西門派出所求助。

警方了解狀況後拆解包裹，發現裡面竟是市價4000元的1.5公克安非他命，隨即前往高的住處逮人，並循線抓到41歲許姓中盤毒販、張姓毒蟲，再起獲100公克的安毒。

警方表示，外送平台興起，很多民眾都投入這個產業，但在運送貨時最好能提高警覺，例如有些客戶明明東西不多、距離不遠，卻偏偏要透過平台代送，可能就有問題，呼籲大家要格外注意。

異想天開叫外送員運毒 包裹太可疑遭檢舉逮捕

(中時 )