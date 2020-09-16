美豬將自明年元旦起開放進口，金門縣府採取超前因應對策，秘書長陳朝金今（16）日帶隊前進市場，宣達輔導業者做好豬肉原產地標示，確保消費者買得放心、吃得安心。

陳朝金率同衛生局、建設處、政風處主管和消保官赴金城菜市場、家樂福等地賣場，宣導明年1月起生鮮肉品應標示產地，並提供產地標示貼紙讓業者使用，以利民眾購買時辨識。

縣衛生局說明，未來將持續輔導業者做好產地標示與加強稽查市場、賣場、餐廳、小吃店等場所，抽驗不合格的產品立即下架回收，相關資訊並於官方網站公開，依食品安全衛生管理法處辦。

食品業者若有標示不實、誇張或易生誤解事實，依食安法可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；若未依規定保存產品原材料、半成品及成品之來源相關文件，在限期改正後仍未照辦，也可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

該局也提醒消費者在選購肉品時，應注意來源及標示是否完整，同時也應注意儲放地點的環境衛生。民眾如有疑問可洽衛生局專線：330697＃310。

(中時 )