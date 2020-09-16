月前周刊爆料，老字號營造廠互助營造大股東廖年毓驚傳跳票，其豪昱營造、互立機電與海悅國際合資成立金毓泰公司，得標的「台北舊市議會」地上權複合開發案，也被波及；16日出現大逆轉，原股東之一的海悅國際公告，砸2.12億元，買下金毓泰公司5千萬股普通股，累計持股將攀升為50.23％，躍居為全案最大股東，也取得全案開發主導權。
今天海悅國際公告，以2.125億元，買下金毓泰公司5千萬股，每交易價格為4.25元，交易對象為京城商業銀行。
海悅原本持股金毓泰5,250,000股，本次預計取得50,000,000股，累積持有為55,250,000股，持有金額為2.65億元，持股比例50.23％，為最大股東。
月前周刊報導老字號營造廠互助營造大股東廖年毓驚傳跳票，由於廖年毓的豪昱營造、互立機電已與海悅國際合資成立金毓泰，並在2017年得標台北市舊市議會地上權案。如今海悅國際阿沙力買下五成以上股權，也解除全案的窘境。
(工商 )
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