自下周二（9月22日）起，將有4家KY公司在證交所舉行9月法人說明會，10月將再接再厲，將有材料-KY（4763）。佐登-KY（4190）及力達-KY（4552）等3家上市KY公司，於證交所場地舉行法說會，對外說明財務業務情形。

證交所指出，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息管道，已規範第一上市（KY）公司應定期在中華民國境內自辦或受邀參加法人說明會，除適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景的看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

為強化第一上市公司資訊透明度，證交所持強調，將續鼓勵上市公司積極辦理法人說明會或業績發表會，以增進投資人對公司產業變化及營運之瞭解，增加投資人信心。

9月在證交所舉行法說會計有22日金麗-KY、23日勝悅-KY、26日再生-KY及30日淘帝-KY等4家KY公司辦理法人說明會，對外說明財務業務情形，10月再接再厲有材料-KY、佐登-KY及力達-KY等3家KY公司，接續辦理法人說明會。

證交所說明，防疫期間，建議可透過網路轉播同步收看法人說明會。相關上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢。

(工商 )