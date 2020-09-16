國衛院邀請頭份、竹南地區3所高中30名學生參加科學營。（謝明俊攝）

國衛院邀請30名高中學生參加科學營，教導學生重組老鼠骨骼模型。（謝明俊攝）

國家衛生研究所邀請30名高中學生參加科學營，教導學生分辨老鼠性別。（謝明俊攝）

國家衛生研究所邀請30名高中學生參加科學營，透過顯微鏡觀察斑馬魚構造。（謝明俊攝）

竹南國家衛生研究院為深植高中生科普觀念，特別邀請頭份、竹南地區3所高中學生，安排目前最夯的新冠肺炎病毒等4個議題，由國衛院內頂尖學者帶領學生初探生物科學領域，並將學生分組輪流帶進實驗室實地操作，了解科學實驗如何進行，培養未來生醫科技生力軍。

國家衛生研究院109年度科普系列活動，從本月開始啟動！首先登場的是由國衛院與國立自然科學博物館，攜手合辦的高中科學營，由20位研究團隊規劃一系列具有特色的「尋‧生命！」科學營，主題包括，外星生命探索、爬蟲類與植物的生態演化、動物大觀園、細胞初相遇、防疫小尖兵等。透過分類學、生態學、分子生物學、生物醫學到現代生物技術的專業學門，轉化為輕鬆易懂的科普語言傳授學生。

高中科學營共邀請頭份、竹南地區的興華、大同及竹南等3所高中，共30名學生，活動分別在台中科博館及竹南國衛院等2處場所舉行，除了生動有趣的演講，並安排參觀各種動物研究模式及珍貴的館藏品，讓同學在體驗生命的奧妙的同時，也能以現代科學技術操作培養細胞與菌落、顯微鏡觀察細胞型態，提升同學對生命科學的探索熱忱。

國衛院院長梁賡義表示，國衛院長期致力提升國家生物醫學的研究，同時秉持善盡社會責任的理念，以積極關注地方科普教育，及運用本院的研究資源，推動科普營隊的活動，增加在地學生接近生命科學領域的機會。透過本活動以啟發學生適性發展，培養未來生醫科學研究的生力軍。

國衛院細胞及系統醫學研究所所長林秀芳博士介紹科學營

國衛院何令君博士說明科學營課程安排

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