搭機往返蘭嶼的居民或遊客，最怕飛機停飛，偏偏蘭嶼有個警察姓「停」名「寧傑」，日前跟兒子「停允飛」要搭機回蘭嶼，在候補時，電腦依慣例將候補乘客的中間名字輸入米字號，結果兒子的名字「停＊飛」出現在螢幕上，搞得大家忐忑不安。

在蘭嶼擔任警察的「停寧傑」，上周五帶著老婆跟兒子「停允飛」，從台東機場準備搭機回蘭嶼，當天下午台東上空出現雷雨包，1班飛機因能見度不佳停飛，1家3口雖然有預訂機位，但仍擔心預訂的飛機停飛，所以也去航空公司櫃台填寫下一班飛機的候補名單。

航站電腦依慣例將候補乘客的中間名字輸入「＊」字號，結果兒子的名字出現在螢幕上變成「停＊飛」，就連老婆的名字也因電腦出錯，同樣出現「停＊飛」字樣，1個螢幕出現2個「停飛」字樣，讓趕行程的居民及旅客心裡七上八下，大家議論紛紛，擔心飛機真的會停飛，他知道那是兒子的名字，只能站在旁邊暗笑。

停寧傑是金峰鄉排灣族人，娶了蘭嶼達悟族老婆，並在去年12月到蘭嶼服務，生的2個小孩分別名叫「停允飛」、「停允翔」，他說，候補名單螢幕竟然會出現「停＊飛」，意外引發笑話，就連回到蘭嶼後，許多村民也都會笑說：「你兒子出名了」。

停寧傑說，以前上學時，老師點名也都對他的姓要特別了解一下，所以常常每堂課都要站起來，因為很容易被注意到，所以也「不能做些奇奇怪怪的事情」，他說，部落約有10幾人姓停，都是親戚，只知道家族是從屏東遷移過來，至於為何會姓「停」，也沒聽長輩提起過。

據中國百家姓記載，「停」姓在百家姓中為稀有姓氏，全球人口不到千人，安徽淮南及台東均有此姓，但源出不詳。

(中時 )