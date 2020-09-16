投資人開始計入獲利，南韓KOSPI指數午後出現跌勢，告別連續四個交易日的收漲。

周三南韓KOSPI指數上午漲跌反覆，午後收跌7.66點或-0.31%，為2435.92點。本日交易價和量皆溫和，為7.55億股，交易總金額為11.6兆韓元(約合99億美元)。機構投資人淨傾倒3280億韓元，外資則買超1750億韓元。

投資人從連日上漲中計入獲利。KOSPI前一交易日飆至2018年6月以來高點。

三星證券分析師徐貞勳(Seo Jung-hun音譯)指出，在機構投資人帶領下，投資人從高價的個股中尋找獲利。另外中國優秀的工業數據表現，以及對美聯準會維持寬鬆的預期，緩解了進一步跌勢。

美聯準會預計明日稍晚提出政策聲明。而公開市場委員會(FOMC)最新的會議中，FOMC透露了通膨目標中長期政策的轉變。市場預期FOMC可能公布更多的寬鬆計畫細節，例如更強有力的遠期預測，以及資產購買計畫。

三星電子持平。SK海力士收跌0.49%。

現代汽車收大漲2.51%，報77.6萬韓元。現代汽車今日宣布出口瑞士四組氫燃料電池系統。

韓元上漲2.9韓元，1176.1韓元兌一美元。韓元自今年至今以來為下跌1.7%。

(時報資訊)