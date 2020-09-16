長榮(2603)持續進行船隊汰舊換新，今年開始交付的12,000 TEU級F型貨櫃輪正好因應第3季以來貨量急遽攀升，目前已經交付3艘新船，預計年底再交付3艘，投入今年最旺的北美航線。

長榮針對各個市場的運能需求，並配合不同港口與運河的水深、碼頭泊位及裝卸作業等條件，量身打造最適當的船型。今年3月開始交付的12,000 TEU級F型貨櫃輪就是配合北美市場的需求而設計，除了向韓國三星重工訂造8艘12,000 TEU的F型貨櫃輪，另與日本正榮汽船簽訂12艘同型新船租約，共計20艘，除了已經交付的3艘加入營運外，年底前還有3艘新船將陸續下水，另外，14艘預計在2021年底前交船，投入亞洲-北美市場服務。

長榮進一步表示，目前交付營運的3艘新船中，一艘投入遠東-美國西南航線，貨物從鹽田裝運，只要13天左右即可抵達洛杉磯，另外2艘投入亞洲-美國東岸航線，將因應疫情所需的物資運送到薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等主要港口。

F型貨櫃輪船體長度約334公尺，較歐亞主要航線的超大型船舶，在進出港口及靠泊碼頭的作業更加靈活；寬度為48.4公尺，甲板上可裝載19排貨櫃，計12,118 TEU，設計船速達23節，滿載吃水為15.5公尺，另外在船舶外觀、駕駛室、住艙環境、環保設備等方面都採用新一代的設計概念。包括採用低阻力的減碳船型，有效提高推進效率，減少燃油消耗，降低溫室氣體排放；並配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備。並且在主機排氣系統加裝「選擇性觸媒反應器(SCR)」，可減少氮氧化物排放，是業界目前少數符合「防止船舶污染國際公約(MARPOL)」第三期氮氧化物減排標準的環保船。

船員的住艙室內設計跳脫傳統風格，除了實用性考量之外，另採用較現代、年輕化的設計風格，用色活潑多樣化，造型線條簡單俐落，為船員提供更舒適的生活環境。

(時報資訊)