鴻海（2317）旗下連接器廠鴻騰六零八八精密科技（6088.HK）公告，旗下全資子公司富士康昆山攜手關係企業及其他公司訂定合夥協議，合資成立規模人民幣5億元（約新台幣21.5億元）的基金，將聚焦投資鴻海集團供應鏈的上下游優質企業，促進新興產業發展。

鴻騰公告，旗下全資子公司富士康昆山15日與佛山樺成、深圳鴻富港，以及深圳紅土、深創投、深圳星創融、東莞永綠及業成科技訂立合夥協議，內容有關基金的成立及管理，基金為於中國註冊的有限合夥，並將從事創業投資、以促進新興產業發展。

此基金規模為人民幣5億元，其中以深創投出資40％最高、深圳星創融20％居次，佛山樺成及東莞永綠各10％、深圳鴻富港8％，鴻騰旗下富士康昆山6％、業成4％、深圳紅土2％。基金年期為執照簽發日起7年，經合夥人批准後可進一步延長。

此基金由深圳紅土負責管理，並將成立投資決策委員會、設有7名成員，其中深圳紅土提名3位、深圳鴻富港提名2位，深圳星創融及東莞永綠各提名1位。此基金預計聚焦投資鴻海集團供應鏈上下游的優質企業，但非經合夥人批准，對單一投資項目不得超過20％。

鴻海間接持股鴻騰75.23％，佛山樺成為鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）全資子公司，深鴻富港的最終實質擁有者為鴻海，2家公司與鴻騰為關係企業。業成科技則為業成集團GIS-KY（6456）旗下全資子公司，鴻海亦間接持股業成22.54％，但並非鴻騰的關係企業。

而深圳紅土主要從事為創投及創投諮詢業務，為創業企業提供管理服務業務，深創投主要從事創投、股權投資，受託資產管理、投資諮詢等，2家公司的最終實益擁有人均為深圳市政府國有資產監管會。

(時報資訊)