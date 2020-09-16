《證交所》群益投信「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」審議通過 16:142020/09/16 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所今天召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過群益投信申請「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」資格認可。 證交所表示，根據申請資料顯示，「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」是自台灣股票市場上市上櫃之個股中，根據ESG風險分數(ESG risk score)、流動性與股利率各項條件篩選出成分股，再以股利率加權計算而成，現有成分股計30檔。 (時報資訊) #台灣證券交易所 #ETF #群益投信 #ESG 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資狂買超184億元 台積偕台股飆收盤新高 15:232020/09/16 財經 台積帶旺房市 科學園區強漲 04:102020/09/16 財經要聞 永豐金公司治理講座 分享AI洗防 逾百名金控董監與高層與會 04:102020/09/16 金融．稅務 《金融》ATM落伍了 逾半民眾：台灣將邁向無現金社會 10:342020/09/16 財經 《基金》恒指修訂指數規則 Q4港股看漲 10:342020/09/16 財經 歐洲商會邀請 林佳龍暢談智慧運輸布局 15:162020/09/16 生活 《盤中解析》台積衝鋒 敲響萬三 10:172020/09/16 財經 7-11產銷永續計畫 04:102020/09/16 時尚消費 目標鎖定綠色供應鏈 UL辦再生能源線上論壇 09:512020/09/16 財經 股價指數期貨贏家專欄－新冠疫苗拚問市 生技股熱 04:102020/09/16 證券．權證 財經熱門新聞 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 即時 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普變小孬孬 美加關稅戰1個月就收兵 - 財經 弘芯爛尾抵押7奈米機台 陸晶圓龍頭被爆外銀討60億信貸 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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