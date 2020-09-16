台灣證券交易所今天召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過群益投信申請「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」資格認可。

證交所表示，根據申請資料顯示，「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」是自台灣股票市場上市上櫃之個股中，根據ESG風險分數(ESG risk score)、流動性與股利率各項條件篩選出成分股，再以股利率加權計算而成，現有成分股計30檔。

(時報資訊)