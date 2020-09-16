來自台中的颶風極限藝術舞蹈工廠，多次在南投縣府活動演出，對於能把流行元素帶入南投，感到非常驕傲。

首屆街舞大賽將登場！南投為觀光大縣，為了透過街頭文化吸引更多年輕族群至南投旅遊，南投縣政府將於10月3日，在車埕鐵道文化廣場舉辦街舞大賽，總獎金15萬，相關活動更有機會中汽車，縣府誠摯邀請民眾前來觀賽。

南投縣長林明溱表示，縣府首次舉辦街舞比賽，希望年輕人走進南投欣賞南投的活力。觀光處長陳志賢則說，透過街舞比賽以及接連著舉行的巧克力咖啡節、南投世界茶博以及日月潭花火節等活動，希冀吸引更多民眾來縣內觀光。

為宣傳街舞大賽，縣府特別打造一輛「街舞嘻哈列車」，不僅搭配嘻哈與塗鴉的風格進行設計，更是集合南投各大校園的街舞社在集集、車埕等火車站進行快閃活動。記者會現場KD舞蹈工作室和颶風極限藝術舞蹈工廠同場熱舞，相當榮幸能把流行文化帶到南投。

本次比賽總獎金高達15萬元，冠軍隊伍獎金7萬元。此外，12月20日以前只要在南投縣「消費滿500元，即可參加汽車抽獎」。在地居住多年的林姓青年說，偶爾會參加縣府的抽獎，但都沒抽中過，希望這次能中大獎。

相關活動皆可搭配安心旅遊補助方案，更多活動詳情上官網http：／／www.rs-event.com.tw／2020NSDB；或加入「樂旅南投」粉絲團。

(中時 )