國民黨前大陸事務部副主任陳耀鑫今天現身桃園機場，搭機赴廈門參加海峽論壇。（民眾提供）

國民黨前大陸事務部義務副主任陳耀鑫今天現身桃園機場，表示以台商身分參加海峽論壇。對此，國民黨大陸事務部主任左正東說，過去在很多兩岸場合，也時常碰到前任黨籍身分人士與會，這個狀況蠻常見的，而且陳也是台商。

曾任國民黨大陸事務部義務副主任的陳耀鑫，本身也是台商會長、中央委員，這次國民黨組成海峽論壇代表團，國民黨中央提出的5人名單，陳耀鑫的「前黨職」是祕書長李乾龍之外，最高階的團員，本周一也到醫院接受核酸檢測。

陳耀鑫今早10時在本報電訪時表示，因國民黨已取消出團，他也不打算以個人身分出席海峽論壇。記者詢問是否知道有其他在台的台商會長要前往廈門參加論壇？陳耀鑫說，就他所知，台商會長大多在大陸，會直接去參加論壇，不會從台灣前往。

不過，媒體今天上午卻在桃園機場捕捉到陳耀鑫的身影，陳受訪時強調自己是以台商身分參加。

國民黨大陸事務部主任左正東下午表示，陳耀鑫在前黨主席吳敦義任內，曾短暫擔任過大陸事務部副主任，江啟臣上任後就離職，陳本身也是台商，這就如同其他具國民黨籍的台商，去參加海峽論壇的情況一樣，國民黨不禁止也不鼓勵。

左正東強調，過去在很多兩岸議題的場合，也時常碰到前任黨籍身分人士，他並不會覺得這樣很奇怪。左說，國民黨此次沒有派代表團，也未派個別人士參加，所有這次參加海峽論壇的國民黨黨員，都是以個人身分出席。

(中時 )