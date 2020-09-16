本土劇女星錢多安（本名錢立妍）不滿愛貓「安安」在華中動物醫院住院33天，花費35萬元卻看不到病歷，因而槓上院長劉懿澍，不僅向媒體爆料，兩人更在臉書對嗆，進而互告求償。台北地院認為，錢女的發言是保護自身利益的善意言論，不必賠償，但劉男罵錢女「智障主人」，已損害錢女名譽，故判賠6萬元，可上訴。

曾出演《世間情》的錢多安，去年間向媒體爆料，她的愛貓「安安」是天生下肢殘障，因突然無法排尿，送到華中動物醫院治療，花了35萬元住院，最後還得摘除腎臟，事後卻要不到病歷，甚至被趕出院，害「安安」差點往生。錢女並多次在臉書上批評此事。

劉男提告主張，他治療「安安」都有詳細說明病況、治療及收費方式，錢女爆料及臉書貼文的內容都不實，且還欠他8萬7770元醫療費用，侵害名譽權部分則求償100萬元，錢女應給付共108萬7770元，並將臉書相關貼文刪除，刊登道歉啟事。

錢女否認侵害名譽權，另控劉男在臉書上嗆她：「安安早就好了，有病的是主人」、「她根本不愛她的貓」、「恐龍獸醫＋智障主人，兩者合一下的犧牲品就是無端被挨一刀的貓」等語，才真正損害她名譽，反過來向劉男求償76萬元，並要求登報道歉。

法官審理認為，錢女的言論都是針對「安安」的醫療過程、費用、醫院態度等作評論，目的是為了捍衛己身權益，也沒有使用不堪詞語，屬善意評論，不必賠償。

至於劉男的言論中，雖然大部分也是評論醫療糾紛、錢女欠費等事，但「恐龍獸醫＋智障主人」這句話的「智障」一詞，依社會通念有負面評價意涵，確實貶損錢女名譽，且與醫療契約權利行使無關，故判劉男應賠償6萬元。

錢女另還提告刑事加重誹謗罪，台北地檢署偵查後認為，劉男言論只是評論錢女行為，上月10日以罪嫌不足，處分劉男不起訴。

(中時 )