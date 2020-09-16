陳喬恩發文悼念喬任梁。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

喬任梁母親分享兒子小時候照片。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸男星喬任梁4年前因憂鬱症輕生，結束28歲短暫一生，他生前和陳喬恩結為至交，4年多來陳喬恩年年在喬任梁忌日9月16日這天曬出象徵「粉色天堂」的照片，悼念好友，今年也不例外，而喬任梁的母親今年發文追悼兒子，難過寫下「是我沒照顧好你」，讓人鼻酸。

喬任梁2007年參加《加油好男兒》被觀眾熟知，隔年出了首張EP，隨後跨足演員工作，參與演出《錦繡緣華麗冒險》、《放棄我抓緊我》，更因此和陳喬恩結識成為好友。2016年9月16日，上海市公安局接報在某住所內有一男子死亡，之後身分曝光竟是正要大紅大紫的喬任梁，讓網友十分震驚。

喬任梁的公司後來發出聲明，證實「去年在繁重的工作中，遇上外界種種對他不實的報導和重傷的話語後，他患上了抑鬱症」，種種無形的壓力讓喬任梁病情加重，放假或度假散心都無法讓他病況好轉，最後選擇先行離開這世界，陳喬恩也自責發文：「我不知道你病的那麼重，對不起、對不起我的後知後覺，對不起、對不起我沒有多多的關心你」。

往後，每到9月16日，陳喬恩都會PO出粉色天空的照片，用自己方式懷念好友，據《新浪娛樂》報導，喬任梁的母親昨晚也分享過去和兒子的舊照，寫下：「媽媽沒有一天不在想你，即使大雨大風，媽媽也會如約而至」，又說：「是我沒有照顧好你，你是我永遠的驕傲」，粉絲回應：「每每看到喬任梁的新聞，都會淚目」、「時間過的太快了……還記得那天晚上聽到消息的震驚」。

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