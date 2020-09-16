證交所及櫃買中心將於下周一（9月21日）於福華國際文教會館卓越堂，舉行「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇，金管會主委黃天牧將親自出席致詞，另也將邀請證交所公司治理部經理黃玻莉及投保中心董事長邱欽庭及安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠等專家，針對三大主題進行三場專題演講。

依證交所及櫃買中心規劃，此次「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇，專題演講一主題為「公司治理藍圖3.0」由黃玻莉主講；專題演講二主題為「投保法最新修正要點及董監事責任」，由邱欽庭說明；專題演講三主題為「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」，由黃正忠主講。

接下來專題研討一，主題包括促進股東行動主義，提升投資影響力、強化股東權利之行使、引導機構投資人落實盡職治理等，主持人為中華公司治理協會理事長陳清祥，與談人有中心邱欽庭、勞動基金運用局副局長蔡衷淳、投信投顧公會理事長張錫理及集中保管結算所總經理朱漢強等。

專題研討二，主要談提高資訊透明度，促進永續經營、強化ESG相關重要財務資訊之揭露、企業董事會之永續經營、機構投資人於促進ESG發展可扮演之角色等議題，主持人為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，與談人包括企業永續發展協會秘書長莫冬立、國泰金控投資長程淑芬及黃正忠等。

(工商 )