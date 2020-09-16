眾星社群「關燈」齊悼小鬼 許瑋甯：明天你可以來參加聚會了

黃鴻升（小鬼）今（16日）驚傳驟逝，黃子佼下午1時許得知消息時很震驚、遺憾，很難調適心情，忍住悲傷主持新光三越周年慶記者會，「身為主主持人要帶給大家歡樂，我只能強顏歡笑」。

黃子佼在等候上台前半小時，翻看手機照片和對話紀錄追念小鬼，他說他們的對話停在3月31日，「小鬼是很尊重前輩的藝人，我們最後一次的對話是祝我前一天（3月月30日）生日快樂。」並稱許小鬼是「這麼熱血、敬業，對藝術、潮流、綜藝都有這麼多想法，這麼年輕的黃鴻升就這樣離開了，我不太能接受。」

由於老婆孟耿如跟小鬼感情很好，兩人曾一起主演偶像劇《剩女保鏢》，孟耿如得知噩耗驚喊「會不會只是玩笑」，黃子佼知道孟耿如傷心，忙完工作就要趕回家陪老婆。他說孟耿如很感謝小鬼以前輩身分給予指導演戲，視他如哥哥，兩人一直保持聯繫，「真的不捨，怎麼會發生這樣的意外！」

黃子佼今主持新光三越周年慶記者會，忍住悲痛強顏歡笑。（石智中攝）

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