知名汽車旅館連鎖薇閣精品旅館新竹館驚傳將歇業，業者於臉書粉絲頁公告在疫情與房租雙重打擊下，決定17日結束營業，消息傳出後引起網友討論，大嘆可惜，但民眾更關心的是何時拍賣寢具家具，讓這兩天薇閣新竹館電話也接不完。

因疫情讓薇閣新竹館整體業績下滑，在堅持品質與服務之下，改以促銷休息時段來平衡收支，未料地主欲漲租，業者評估後決定結束營業。目前正加速盤點館內財產，等待總部指示後，才能進行下一步動作。總部16日上午開記者會表示，顧慮員工生計，地主釋出善意將降低租金，雙方正洽談中，預計本周內會有結果。

歇業消息傳出後，16日當天前來消費的客人並未預期增加，不過洽詢寢具家電的電話與留言不斷，最受歡迎的品項為電視及小冰箱，甚至還有客人指名要某房間的床，相當熱門。

薇閣新竹館位於新竹市中正路，14年前開館時曾引領新竹精品旅館風潮，主打每間房不同風格與設計，頂級影音體驗讓不少人也喜歡揪團賞片歡唱，更有不少人帶另一半去體驗，還曾有客人天天來消費，日日享受不同房型。此番歇業風聲一出，讓民眾大嘆可惜，還笑稱說要揪薇閣寶寶團去朝聖緬懷。

目前薇閣新竹館等待總部指示之餘，持續盤點財產，若最後仍決定歇業，預計首要提供其他分館需求，才會進行拍賣等動作，也會提供員工優先認購。而為保障票券消費者權益，可於10月6日前攜帶信託票券至櫃檯辦理退費，旅展販售的聯合休息／住宿券以及會員點數部分，仍可於薇閣大直、林森館使用。

(中時 )