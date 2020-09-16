侯友宜盼讓學生從國中、高中一路銜接到大學，將興趣一脈相承、學以致用。（許哲瑗攝）

金工師傅鼓勵學生學以致用，躍上國際舞台。（許哲瑗攝）

侯友宜珠寶金工班完成品。（許哲瑗攝）

新北市結合鶯歌藝術城計畫，109學年度起在鶯歌工商推出「八年一貫珠寶金工班」，合作東龍珠鑽石集團、珠寶同業公會等民間單位，引進珠寶硬體設備、專業金工師等授課資源；市長侯友宜16日出席開學典禮表示，做珠寶精工手要巧、頭腦要有智慧，還得有設計觀念，是很高深的技巧，盼讓學生從國中、高中一路銜接到大學，將興趣一脈相承、學以致用。

教育局表示，八年一貫「珠寶金工班」採一條龍申請考取方式，第一屆共17位國三生就讀，學生每周利用半天時間前往鶯歌工商上技藝課程，未來可一條龍直升鶯歌工商美術工藝科、景文科大視覺傳達設計系，在特色招生和技優甄審中，取得特別加分資格，盼讓金工藝術自幼扎根。

侯友宜今下午至鶯歌工商出席開學典禮，體驗珠寶工藝課程，將鑽石鑲嵌進戒指中、磨圓並打亮；侯友宜說，鶯歌工商金工班引進產官學資源，從國中、高中和大學課程一條龍培訓，搭配學校真材實料的課程，讓學生在人生第一步，就能朝未來方向邁進，盼將鶯歌打造為全台最大的珠寶人才培訓基地。

侯友宜坦言，體驗珠寶工藝很緊張，畢竟一顆鑽石要價不菲，做珠寶精工手要巧、頭腦要有智慧，還得有設計觀念，是很高深的技能，「好羨慕這些同學，每天都能接觸到全世界最愛的寶貝！」

「苦練10年才能出師！」東龍珠執行長張芳榮說，珠寶金工師培訓難度高，先花個3年5年歷經「犯錯」、「失敗」的階段，慢慢步入正軌後，還得培訓個10年才能真正出師，珠寶金工師在香港、日本等亞洲國家普遍缺工，早年技職人才培育常有斷層、師資也不足，學生儘管有興趣也只能自學。

張芳榮指出，這次鶯歌工商成立珠寶金工班，公會義不容辭無償捐贈台灣三寶「碧玉」、「藍寶」、「珊瑚」，以及施華洛世奇方晶鋯石，供珠寶金工班教學及學生實習使用，課程也將由專業金工師傅授課。

患有自閉症的鶯歌國中學生小翔（化名），過去曾參加過金工體驗課程，老師意外發現他在創作時比其他同學，更具專注力與創作力，作品讓人驚艷，透過課程找回自信，改善溝通能力，因此推薦他來參與金工班；小翔說，他真的很喜歡金工創作，希望未來能把自己的第一件作品，獻給最親愛媽媽。

(中時 )