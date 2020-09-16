黃鴻升（小鬼）16日傳出驟逝消息，過去曾幾度與他在節目碰面的小S難掩悲傷，「小鬼是一個對工作非常、非常認真的人，可是私底下，你跟他開玩笑什麼都ok，只要是他真正想做的事情、他想實現的夢想，他會很認真去做。」她過去訪問過他多次，也在《娛樂百分百》遇過，「他是一個很禮貌，但又不會讓你覺得有距離的人，即使禮貌還是可以對你開玩笑，就是一個很討人喜歡的男孩子。」

小S難過表示：「我以為2020即將要度過了，以為應該可以就這樣過去吧，希望接下來的日子大家都平平安安順順利利，沒想到還沒結束，它還要再這樣讓我們措手不及的痛苦一次，而且是帶走了一個我們真的無法接受會發生在她身上的人。」她感嘆，「我覺得對小鬼說什麼，他已經聽不到，我只能夠跟他的家人說：『真的，所有的人都以同樣的心情與他們一起，都為小鬼感到如此捨不得、難過、心痛及哀悼」。

小S希望這個令人不開心的一年趕快過去，「不要再有我們心愛的人離開了」！語氣充滿感傷。

(中時 )