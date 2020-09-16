華山基金會善化愛心天使站16日舉行「14周年感恩茶會」，同時為林方樣奶奶慶生。（華山基金會提供／劉秀芬台南傳真）

華山基金會善化愛心天使站16日舉行「14周年感恩茶會」，同時為善化站服務的林方樣奶奶歡慶100歲生日，在地的市議員林志展親自為林奶奶戴上博士帽，並頒贈特製的人瑞大學「博士證書」，林奶奶也透露長壽祕訣，飲食要清淡，而且要保持心情愉快。

華山基金會善化愛心天使站自2006年設站至今，已屆滿14周年，為感謝社會大眾愛心支持，16日在善化區嘉南社區發展協會舉辦「14周年感恩茶會」活動。

自去年開始，華山基金會除提供失能、失智、失依長輩免費到宅服務，並關懷在地長壽人瑞，到宅問候生活狀況，也希望能將爺爺奶奶養生之道記錄下來，傳授給其他長輩。

林奶奶23日即將滿百歲，除了聽力較差，記性還很好，若不是今年跌倒腳骨折後要坐輪椅，她每天都去走路運動，就算坐輪椅，也會做手部運動。林奶奶也說，養生之道就是飲食要清淡，連生日蛋糕她都是淺嘗一下，意思到了就好，非常有自制力。

活動現場長輩們也一起動手DIY好彩頭鑰匙圈，希望都能像林奶奶般，健康「呷霸二」。林志展也捐贈華山善化站5萬元愛心善款，並期許拋磚引玉，號召社會大眾一同關注孤苦老人的服務。

(中時 )