藝人「小鬼」猝死家中，初步死因指向心肌梗塞，而小鬼早在8年前就檢出有遺傳性腎臟病，台灣高血壓學會理事長王宗道表示，一般人以為三高是心肌梗塞的主要危險因子，其實腎病的關連性更高，腎臟病會加速血管硬化，導致罹患心肌梗塞的風險較正常人暴增4到5倍。

36歲的「小鬼」黃鴻升一向給人陽光健康的形象，之前還和KID登合歡山，因此小鬼疑因心肌梗塞驟逝，讓外界錯愕萬分，而追溯他的病史，僅在8年前做健檢時發現有遺傳性的家族腎臟病。

高血壓學會理事長暨台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，小鬼真正的死因還需檢方勘驗確定，但腎臟病確實是心肌梗塞最重要的危險因子，腎病患者罹患心肌梗塞風險較一般人高出4到5倍，反而是外界認為的高風險族群、三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，發生心肌梗塞的風險僅較健康者高出2到3倍。

王宗道解釋，腎臟病會加速血管硬化，身體排除毒素的效率降低，加上鈣、鉀離子代謝異常，恐造成心率不整，相關因素都會導致心肌梗塞發生率激增；至於外界認為三高和心肌梗塞高度相關，其實也是高血壓和糖尿病導致腎功能惡化後，才易發生心肌梗塞。

王宗道說，要確認腎臟是否健康，最簡單的方式就是驗蛋白尿和肌酸酐，發現數字異常就盡速就醫，就可避免傷腎又傷「心」。

(中時新聞網)