貨櫃海運北美航線艙位吃緊，長榮海運（2603）宣布三艘12,000TEU級F型貨櫃輪新船將全數投入北美航線，扮演物資疏運尖兵的重要角色。

長榮海運的12,000 TEU級F型貨櫃輪，配合北美市場的需求而設計，目前已有三艘交付營運，因應今年第三季以來貨量急遽攀升，市場運能吃緊，一艘投入遠東-美國西南航線，貨物從鹽田裝運，只要13天左右即可抵達洛杉磯，另外二艘投入亞洲-美國東岸航線，將因應疫情所需的物資運送到薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等主要港口。

長榮海運向韓國三星重工訂造八艘12,000 TEU的F型貨櫃輪，另與日本正榮汽船簽訂十二艘同型新船租約，共計二十艘，今年年底前還有三艘新船將陸續下水。另外，十四艘預計在2021年底前交船，投入亞洲-北美市場服務。

F型貨櫃輪船體長度約334公尺，較歐亞主要航線之超大型船舶，在進出港口及靠泊碼頭的作業更加靈活；寬度為48.4公尺，甲板上可裝載19排貨櫃，計12,118TEU，設計船速達23節，滿載吃水為15.5公尺。

另外在船舶外觀、駕駛室、住艙環境、環保設備等方面都採用新一代的設計概念，如以下八大項。

第一、F型貨櫃輪的船身底板採墨綠色塗裝，雪白色放大版的EVERGREEN標誌躍然於深綠色的船身上，展現沉穩大器的企業形象。第二、煙囪上原本「地球+指北針」的標誌簡化為「指北針」，讓船舶在海上航行時的企業識別更加醒目。

第三、採用住艙與機艙分離的雙島型（Twin-Island）設計，可避免甲板上的貨櫃影響駕駛台視線，減少瞭望死角，並增加貨物裝載空間。第四、駕駛室中央控制台的配置從直線型改為飛機駕駛艙式的ㄇ字型設計，可縮短航儀向兩側延伸的距離感，提升當值船員同時觀測和操作二種以上航儀時的便利性，並減少人員移動，航儀螢幕面向航行人員也可減少偏光，增加辨識度。第五、駕駛室兩舷的側牆下半部增設窗戶，擴大航行人員的視線，方便船舶進、出港時眺望岸邊，掌握靠港作業動態。第六、船員的住艙室內設計跳脫傳統風格，除了實用性考量之外，另採用較現代、年輕化的設計風格，用色活潑多樣化，造型線條簡單俐落，為船員提供更舒適的生活環境。第七、F型貨櫃輪主機排氣系統加裝「選擇性觸媒反應器(SCR)」，可減少氮氧化物排放，是業界目前少數符合「防止船舶污染國際公約(MARPOL)」第三期氮氧化物減排標準的環保船。第八、採用低阻力的減碳船型，有效提高推進效率，減少燃油消耗，降低溫室氣體排放；並配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備。

(工商 )