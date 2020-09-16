台灣松下電器集團持續擴張台灣家電視市場版圖，16日發表國內首款從軍事轉為民生使用64眼紅外線的蒸烘烤微波爐、電動牙刷、蒸氣熨斗、直立無線吸塵器及空氣清淨機等生活、廚房及養生調理小家電、全熱交換器、全系列日本製及台灣製大容量冰箱、洗衣機、4K QLED電視等新產品搶市。

台灣松下電器集團旗下台灣松下銷售今日舉辦2020年Panasonic秋季新商品發表會，以「樂活」為主題，打造後疫情的智慧、健康及便利新生活，涵蓋品味生活、潔淨安心、健康美味及輕鬆美麗四個面向，訴求與日本同步先進技術。

台灣松下電器集團獲日本松下電器集團首肯，以台灣作為調理小家電研發生產基地，這次展出台灣自行開發電磁爐、咖啡機、手沖壺及智能烤箱等新產品，與日本同步銷售Panasonic蒸烘烤微波爐。

台灣松下銷售主管指出，台灣松下預計十月上市推出Panasonic30及27公升2款蒸烘烤微波爐，是國內首家將原本廣泛用在軍事的64眼紅外線使用在蒸烘烤微波爐的廠商，可將微波爐內劃分為64個區域，瞬間偵測每一種食材的溫度，精準控溫，加上Panasonic首創的旋風微波加熱技術，可由內而外，快速均勻加熱，就連羹湯也能隨時偵測，調整火力，售價從2.49萬～3.69萬元不等。Panasonic原本在微波爐市占率就超過三成，這次推出新品，可再擴大市佔率。

(工商 )