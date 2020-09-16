美股科技大漲帶動，台股在護國神山台積電領軍下，一度衝破萬三，尤其外資擴大匯入狂買超，激勵新台幣衝向29.1元價位，尾盤央行進場調節後，升幅趨於收斂，終場收在29.308元兌1美元，續創近二年半新高，升值7.2分，台北外匯經紀公司成交量爆14.65億美元大量，為近三個月單日最大量。

外匯交易員指出，美股科技一枝獨秀，主要亞股漲跌互見，大多在平盤上下小幅整理，但台股科技卻是衝勢十足，大盤指數盤中站上13,021點，外資更擴大匯入力道，狂買台股184億元，當然就刺激新台幣升勢勇猛，除了衝破29.2元，最高更來到29.13元，出口商只能含淚拋匯逃命，但也進一步成為新台幣升升不息的動力。

外匯交易員認為，新台幣連續五個交易衝衝衝，雖然近期不肖者掛大單、打假球，老大（央行）有點「每頌」好言相勸，卻引來「禁賣令」的不實放話。但老大就是心軟，尾盤仍進場調節，並維持與前一個交易日相當的作價幅度，儘管如此，後續若還是發生聽不懂人話的情況，不排除老大真的會放手，重返「匯率由市場供需決定」。

(工商 )