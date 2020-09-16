台南市政府環保局利用物聯網新科技，在全市21個工業區，布建900個空氣品質微型感測器，24小時監測PM2.5、VOC等空氣汙染物，希望縮小空氣汙染的可疑範圍，使汙染無所遁形，從今年1至5月已查獲33件違反空汙法案，合計裁處203萬元。

環保局長謝世傑說，台南市從2018年起布建空品微型感測器，至2019年底共布建900點微感器，主要分布在21處主要工業區或工業聚落，24小時監測PM2.5、VOC等空氣汙染物。為妥善運用微感器建立的物聯網防制空汙，該局還建立21個工業區自主管理群組，將可能發生空汙的異常狀況，先讓業者自主檢核汙染防制設備有無正常運作，一旦沒有改善，再透過稽查人員現場稽查違規情形裁罰，以有效運用稽查人力。

環保局指出，微感器在運用初期，曾發現數據應用上有所限制，須由稽查人員現場稽查，持續回饋校正微感器的精確度；但微感器運用作為微尺度空品監測，的確可以補大型測站不足之處，讓民眾掌握空品資訊，環保局預計今年底再導入聞臭師機制，即時掌握稽查效益。

市長黃偉哲表示，市府非常重視資訊公開透明化，已透過建置城市儀表板整合各項民眾關心的市政資訊，該儀表板內也設有空品監測站數據；另外，對於微感器的即時監測數據，也可以在儀表板內查詢，讓民眾隨時能夠掌握居家附近的空氣品質，以建立宜居城市。

(中時 )