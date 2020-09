英國為協助國內餐飲旅宿業度過新冠肺炎疫情危機而推出的外食折扣方案導致餐飲費大幅下滑,該國8月通膨率創下幾近5年新低。

英國國家統計廳ONS周三公布,8月消費者物價指數(CPI)較去年同期上揚0.2%,較7月的年增1.0%大幅放緩,並創下自2015年12月來最微弱的物價漲幅,但高於經濟學家預估的年增0.0%。

上個月通過政府推出的「外食拼經濟」(Eat out to Help out!)計畫,英國民眾請領了超過1億餐點的折扣。該計畫為外出用餐的民眾提供最高10英鎊(12.89美元)的政府補貼。

雖然這項計畫導致通膨異常大跌,但新冠肺炎疫情造成的影響,以及失業率急升也使消費者物價受抑。

數據顯示8月份餐館與咖啡廳的價格較去年同期下滑2.6%,為1989年有記錄以來首度下跌。機票價格下滑,以及服飾價格漲幅小於以往,亦導致通膨年增率下滑。

英國的消費者通膨已經連續13個月未達央行目標。經濟學家預期預期,失業率急升與經濟復甦放緩,將促使英國央行在今年底前推出更多激勵措施。

(時報資訊)