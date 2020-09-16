近年台北市3房產品總價動不動就超過3000萬元的高門檻，對購屋者負擔十分沉重，在早些年所興建的國宅就吸引不少購屋者的青睞。據台北市地政年報資料顯示，台北市2019年最熱門的電梯三房社區，前三大通通都是國宅社區，第一名是內湖區的基河國宅，名均成交單價為每坪44.6萬元，2019年實價共有26筆交易，第二名則是南港的花園社區，第三名則是萬華的青年新城，這三個都是總戶數超過1300戶的大型社區，加上房價CP值高，長期以來都相當受到自住客的歡迎。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市土地價格高且取得不易，開發商若規劃標準3房車位產品，總價動輒超過3000萬元，對於一般首購族購屋門檻高，因此前幾年開發商多規劃單價較高的大坪數或小宅產品，因此想要在台北市找一間屋齡新一點的標準電梯三房加車位，不是找不到這種產品，就是價格有一定的門檻。

早年大量興建的國宅社區，台北市有些不用兩千萬元就可以入手，反而成為購屋人眼中高CP值的電梯三房產品，而國宅產品通常戶數都相當龐大，有些甚至達到上千戶的規模，由於車位登記公設之中，多數住戶都可以抽到車位使用，公設比也因此相對較高，這幾年總價1500~2000萬元的熱門社區，北市幾乎都是由國宅囊括。

總價1500~2000萬元的三房熱賣王內湖基河國宅，位置靠近內科與松山區，購屋客層包括內科的上班族與跨橋到內湖購屋的台北客，整體社區住宅環境單純，且靠近內科的賣場商圈，2019年交易26戶是北市三房最熱賣社區。第二名則是南港的花園社區，第三名則是萬華區的青年新城。

(時報資訊)