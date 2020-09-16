今(16)日正逢鬼門關，粉專「府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟」更在昨晚提醒4生肖，今晚9時30分後勿在外面逗留。而藝人小鬼今日下午12時45分傳出猝死的噩耗，就有網友發現，本身屬豬的小鬼也在王爺提醒的名單中，詭異巧合引發討論。對此，粉專今日下午2時左右，更新貼文表示「造成大家困擾與恐慌深表遺憾。」

台灣最早的王爺廟「台南府城普濟殿威靈王池王爺」昨日在粉專警告，生肖屬兔、馬、狗和豬的人，今晚9時30分後不要在外面逗留。貼文發出19小時已有近8千人按讚，超過7千次的分享，紛紛轉發提醒身邊的人。

貼文的快速發酵加上屬豬的小鬼在今日傳出猝死，也讓粉專在緊急說明，表示王爺是善心提醒信徒注意事項，造成大家的困擾與恐慌，「深表遺憾。」更強調「絕不怪力亂神，這是王爺慈悲的提醒。」也呼籲民眾，勿再以訛傳訛，也可以當作參考一笑置之。

對於廟方的聲明，許多信徒也紛紛表示感謝，「感恩池王爺的提醒！」、「感恩池王爺的提醒！多分小心謹慎總是好的」、「王爺的提醒，只要心存善念，沒什麼問題。」但也有民眾提醒，「 宗教信仰是很好，但過度迷信就偏離了」、「相信但不迷信，多一份小心多一份安心。」

(中時新聞網)