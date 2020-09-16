由於美國對華為的禁令已於15日生效，包括台積電、SK海力士及三星等廠商停止供貨華為，預料日本半導體企業如索尼、東芝和其他供應商等，將受到嚴重衝擊，零件出貨影響規模估計達1兆日圓，約新台幣3000億元以上。

日本經濟新聞報導，索尼原本預計在2020年度結束的3年間對設備投資投入7千億日圓，但投資額已於8月上旬下修至6500億日圓，主因正是華為禁令，估計每年高達數千億日圓的影像感測器出貨將會受到影響。

同時，根據英國Omdia調查，日本企業2019年提供價值約 1.1兆日圓的零件給華為，受影響的企業不只索尼。MCU 大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）已停止將5G基地台功率放大器所使用的半導體供應給華為。同時，瑞薩則加速對華為的競爭對手營銷，例如愛立信和諾基亞。另外，東芝也從15日起暫停硬碟 (HDD) 及半導體的出貨，該公司便表示，要盡力釐清自家產品是否落在禁令範圍。

由於制裁的規定範圍相當廣泛，任何違反禁令的企業，無論是從美國還是從第3國，都不得進口那些被列入美國出口管理規定（EAR）當中的美國製軟體及高科技技術。另一方面，受管制的產品就算是繞過美國也無法從其他國家進口到日本，而日本也同樣無法出口相關產品到其他國家，影響所及，許多企業不論在生產或銷售都受衝擊。而一旦違反禁令，將面臨最高100萬美元的罰金和監禁，企業聲譽也將嚴重受損。

(中時新聞網)