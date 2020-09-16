原本於2015年拍完《007惡魔四伏》之後就打算收山的丹尼爾克雷格，傳出在四方勸進之下，終於轉念決定再拍一集007系列電影。至於讓這位深受粉絲喜愛的現任007演員起心動念決定再接拍《007生死交戰》的理由：「總覺得我們需要做個了結，如果在拍完《007惡魔四伏》之後就離開，那麼之後我的心裡一定會一直想著『希望當初能多拍一集』的念頭。腦袋中總有點對於整個系列的一些秘密以及想要這個系列走向的構思。而《007惡魔四伏》並不是答案，不過我認為這一部《007生死交戰》感覺就像是個完整的終結。」

由丹尼爾克雷格主演的5部系列作品與之前007系列電影最大的差異，就是每一集的劇情都會延續到下一集，也就是這幾部作品除了是系列電影，彼此之間同時也存在著續集的關聯性。而被丹尼爾克雷格本人稱為完美最終章的系列第25集，劇情不只有龐德的全新冒險，之前兩集《007空降危機》《007惡魔四伏》的故事線也會一併收入《007生死交戰》的劇情之中。

《007生死交戰》導演凱瑞福永表示，身為一名編劇和導演，最重要的是重新了解龐德，他處於什麼狀態？退役五年後成為什麼樣的人？他有點像是隻受傷的動物，努力掙扎再度成為007情報員，但世界發生劇變，交戰規則已和以往不同，在這非對稱作戰的時代，間諜行為變得更黑暗，龐德身邊的密友以及他視為家人的人都陷入致命危機，現在又出現了全新敵人，比他遇過的所有對手還要更危險，不管這些人是何方神聖，都比惡魔黨更聰明、更強悍，從他重出江湖的那一刻起直到片尾，都是一場與時間賽跑的追逐戰，他必須拯救世界，也要拯救摯友愛人。《007生死交戰》一片，深入探討龐德的巨大轉變，他歷經滄桑、飽受創傷、痛失摯愛，這將是最具挑戰性和最艱難的任務，那就是我們的目標，拍出一部精彩絕倫的電影，每部007電影都是如此，不但危險致命，更是直擊人心，所有的秘辛即將完全揭露，這將是丹尼爾克雷格的最終篇章。

《007生死交戰》故事敘述情報員詹姆斯龐德退役後，在牙買加享受著平靜的生活。但當中央情報局的老朋友菲力克斯雷特出現請他協助時，這短暫的平靜也隨之結束。他的任務本是去營救一個被綁架的科學家，卻發現一個神祕的新型態科技犯罪組織，也讓自己身陷危險之中。電影預計11月全台上映。

(中時 )