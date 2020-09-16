國民黨派代表團出席海峽論壇之事，因中國《央視》主持人李紅「求和說」而生變，不過國民黨大陸事務部主任左正東在14日記者會談到「台灣民心非常脆弱，沒辦法完全釋懷」，連日被綠營抨擊。左正東昨晚透過臉書還原他說的原文，同時正式致歉，表示應該是太過緊張才會誤用，的確是失言。

國民黨14日召開記者會，說明國民黨取消出席海峽論壇，不以政黨形式參加。當時左正東在記者會表示「台灣民心脆弱，無法完全釋懷」，引起爭議，民進黨即痛批「國民黨罵台灣民心脆弱，是不是也想藉此得到中國肯定？」

左正東昨晚間透過臉書指出，他記者會的原句為「台灣的民心非常脆弱，因兩岸長期緊張，七年之病不能求三年之艾，因為這種微妙的關係和脆弱的心理，台灣社會對這種新的說法（對求和說的澄清）還是無法釋懷」。

左正東說，他的意思是，兩岸關係長期緊張，導致台灣對大陸信任非常薄弱，來自大陸任何不當言詞，台灣人都很難釋懷，李紅的說法正是觸動台灣人民最敏感的神經，若是沒有正式道歉，即便是換個說法，大家也無法接受。

左正東說，這是長期衝突累積的結果，需要更長時間化解；「昨天記者會應該是太過緊張，誤用了民心脆弱這樣的詞，的確是失言，特此致歉。」

(中時 )