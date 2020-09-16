許書豪16日出席「愛耳」慈善代言記者會，6月底與交往13年女友完成結婚登記的他，相隔三個月出席公開活動明顯瘦了一圈，受訪時坦言這段期間工作減少、大部份時間宅在家創作，但體重仍少了3公斤；提到他近日推出的新歌〈6分滿〉，恰巧符合他近幾個月生活現況，許書豪表示，疫情期間與另一半相處時間增加不少，相對的也增生較多摩擦，而〈6分滿〉的歌詞「音樂開到六分滿、氣話說到六分滿」，剛好唱出他婚後心得，認為感情進退拿捏也是一門學問，許書豪說：「結婚也是人跟人之間的關係，不管結婚、職場，大家在溝通交流時，不要氣上來時一下子就說出來，先沈澱一下心情再跟對方溝通，讓事情更圓融。」

許書豪小時侯曾在樂團中擔任鼓手，當時覺得戴耳機、戴耳塞就不帥，導致練完團後耳鳴嚴重，長大後才知道這樣會造成聽損，如今出道當歌手，他特別注意音量要適當、不要聽太久，「耳朵很重要，現在是我的生財工具」；婚後首度露面，追問他婚姻生活與之前單身不同？許書豪甜回：「婚前婚後最大的改變，是心裡上更踏實，男女朋友跟老婆的感覺不同，會更有責任感，不是玩一玩的。」透露婚後和老婆租屋同住，夫妻倆正在拚存買新房的頭期款，但受到新冠肺炎疫情影響，他上半年取消或延後1、20場活動及演出，損失數十萬，添購新房計劃得再等等；下半年除了繼續創作、寫歌，許書豪將於年底舉辦近距離的個人演唱會，與好久不見的歌迷同樂。

許書豪今出席代言記者會。（華科慈善基金會提供）

許書豪（左2）今出席代言記者會。（華科慈善基金會提供）

(中時 )