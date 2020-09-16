買家具付訂金 三天後反悔 業者拒退貨退錢

高雄李姓男子剛買新家，帶老婆、小孩到台中旅行時，順便逛逛家電家具展，結果被銷售人員纏住難以脫身，媽媽派孩子救援爸爸失敗，李男花20萬元訂下5張床墊，事後反悔提告要求返還訂金，還求償10萬元。但法官審理認為買賣契約成立，判李男敗訴。

在賣場被銷售人員以三吋不爛之舌推銷、花大錢買下自己不需要的東西，事後反悔的事件時有所聞。據自由時報報導，這名李姓男子去年2月帶家人到台中旅行，因為剛買新家，想逛家電展添購用品，沒想到家電展休息，便轉去逛隔壁家俱展。

跟所有人一樣，李男一家一進會場就被服務人員「熱情」包圍，一講就是1個多小時，李妻受不了帶著小孩先落跑，但等了1個多小時仍不見李男蹤影，李妻派小孩去解救爸爸，不過救援失敗，李男已經刷卡付6萬元訂金，買下總價20萬元的床墊5張、記憶枕10顆。

事後李男越想越不對，認為自己被話術洗腦、疲勞推銷，便提告請求返還訂金，另向賣場銷售人員求償10萬元。

高雄簡易庭審理後認為，買賣契約成立，就算李男真的被強迫推銷才簽下訂單，最多也只能請求減少給付，判李男敗訴。

(中時新聞網)