新冠疫情期間戴上口罩防疫在西方國家已漸漸成為共識，不過在英國有民眾在公車上目睹一名男子戴上「蛇紋口罩」突然動了起來，沒想到男子戴的並非是口罩，而是一條活生生的大蟒蛇纏著臉，牠甚至還爬上手扶欄杆，嚇壞在一旁的乘客。

在英國有民眾在公車上目睹一名男子戴上「蛇紋口罩」突然動了起來，沒想到男子戴的並非是口罩，而是一條活生生的大蟒蛇纏著臉，牠甚至還爬上手扶欄杆。

據英國《每日郵報》報導，在曼徹斯特索爾福德（Salford）一輛公車上的乘客表示，他看到同車的一名男性乘客將蛇紋圍巾當成口罩，原本對他的口罩花紋感到好奇，但突然間「口罩」動了起來，甚至還爬上了手扶欄杆上，讓車上有乘客嚇得大叫，不過也有乘客感到蠻有趣的，沒人受到干擾，還把過程拍下來。也有人認為，這名男子應該是刻意嘲弄英國強制在大眾交通工具時戴口罩的規定。

對此，曼徹斯特交通部門發言人表示，政府規定明確指出雖然口罩並未強迫是外科用口罩，乘客可以戴上如圍巾或頭巾作為替代，但要解讀成如此恐怕是難以接受。發言人也說，如果該名男子是刻意把蛇纏在臉上當成口罩，自己也沒戴上真正口罩的話，按規定恐要遭罰。

(中時新聞網)