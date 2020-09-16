勞動部今天公告「女性勞工母性健康保護實施辦法」，把原本要300人以上企業設置的「母性保護計畫」下修成100人以上企業就要適用，初估大約增加1500餘家事業單位適用，若企業在明年3月仍未訂定計畫，將以職安法開罰3萬至30萬元。

勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，配合臨場醫護人員今年下修至100人以上企業就要聘用特約醫護，職安署今天公告「女性勞工母性健康保護實施辦法」，下修至100人以上企業就要訂定女性勞工母性保護計畫，初估適甪的事業單位從現行的2000餘家新增1500多家，總計有3000多家適用。

張國明指出，女性勞工母性健康保護實施辦法要求如化工廠等事業單位應訂定母性保護計畫，包括分級管理、醫護人員評估後再去做後端的保護等，考量100人至300人企業規模相對較小，也因此實施時間訂在明年3月才開始實施，但若屆時仍未訂定相關計畫，恐怕會遭罰3萬至30萬元。

配合臨場醫護人員今年下修時再修正？張國明說，門檻越往下修的後影響的範圍越大，僅訂計畫難度不高，但實際執行時需要醫護配合，則可利用「推動中小企業臨場健康服務補助計畫」來協助。

(中時 )