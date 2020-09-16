藝人小鬼黃鴻升上午被發現陳屍自家豪宅，住在北投附近的黃父16日上午11點多，進入屋內，發現小鬼陳屍在主臥室浴室外，趴臥在地板，僅穿著內衣，下半身並沒內褲，黃父發現後，先將小鬼翻身並拿一條內褲蓋在大腿處，檢警初判身體並沒有外傷，疑似心肌梗塞，確定死因檢警將調查釐清。
小鬼去年以超過3000萬購買北投三合街一處豪宅，昨下午在東區與經紀人洽談公事，大約5點駕車離開。警方調查，小鬼昨晚間7點15分獨自駕車進入車庫，搭乘電梯進入屋內，期間並沒有外出。
警方調查，小鬼陳屍的位置在主臥室床舖旁，身上穿著T恤，浴缸內放滿水，疑似正要洗澡，中途離開浴室，疑似要拿東西進入屋內，但突然身體不適跌倒，口鼻撞擊地板，地板留有血跡。
而黃父上午11點27分進入屋內，發現屋內冷氣開啟，進入主臥室後，赫然發現小鬼趴在地上，翻身後發現已經他沒有氣息，四肢僵硬。
黃父表示，小鬼並沒有任何病史。警方在屋內並未發現任何酒類、藥物，至於死因，檢察官將擇日解剖。
(中時 )
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