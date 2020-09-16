今年的中秋連假做個有意義的活動吧！新北市立十三行博物館將於今年中秋連假期間，舉辦「觀音山淨山趣x挖子尾淨灘趣」活動，邀請大家利用連假動起來，兼顧環境清潔及運動健身，更讓大家瞭解原來考古跟環境很有關係。身為新北市首座獲得環境教育設施場所認證的博物館，多年來致力於考古知識結合環境議題，再藉由不同時期利用土地的方式，反思人類與自然的相處之道。

十三行博物館「觀音山淨山趣x挖子尾淨灘趣」活動名額各30名，全程免費，線上報名期間為即日起至9月20日下午5時止，錄取名單以線上抽籤方式決定。在淨山淨灘前，館方特別安排常設展導覽，讓參加者先瞭解八里地區的環境變化。大家在博物館看到的獸骨、貝殼、鐵渣及碎陶片等，幾乎都是史前人類製造的廢棄物，而這些古代的垃圾堆，到了現代卻成了研究過去生活的考古素材。常設展入口處的「文化層」牆面，乘載著千百年來堆疊的脈絡，參觀者可以在牆上的物件中，分辨哪些是古代垃圾及當代垃圾。

10月1日舉辦的觀音山淨山趣活動，會帶領大家到位處觀音山麓的國定大坌坑考古遺址，進行環境清潔與文史導覽，這裡可是過去被人們視為風水寶地呢！民國60至70年代，當時土葬及採石業盛行，所以在地表留下廢棄物，也將大量地表下的史前遺物翻出地面，而館方特別提醒，這些是史前遺物也是國家重要的資產，因此千萬別把它們視為一般垃圾帶走囉！

而10月3日與「荒野保護協會」一同合作辦理的「挖子尾淨灘趣」活動，參與者可以騎自行車先到國定十三行遺址參觀，認識金屬石器人類的生活環境，之後再到挖子尾海灘，一面清除海灘垃圾、一面欣賞淡水河口風光。最後，完成淨山及淨灘的體力活之後，建議可以到十三行博物館的陽光廣場，欣賞觀音山的月山美景，與親朋好友渡過一個既難忘又有意義的中秋假期！

(中時新聞網)