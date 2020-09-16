全球暢銷150萬冊小說改編、由《鼠來寶》名導提姆希爾執導，集結奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、重量級女星鄔瑪舒曼、《醉後大丈夫》羅伯里戈爾、《金翅雀》奧克斯弗格雷與奧斯卡最佳男配角克里斯多夫華肯聯手搞笑的年度超鬧爆笑喜劇《阿公當家》，宣佈提前至9月30日中秋連假檔期搶先全美上映，讓全台觀眾在一家團圓過中秋佳節之餘，也能全家相揪到戲院闔家觀賞好片。而片中飾演爺爺的勞勃狄尼洛、飾演孫子的奧克斯弗格雷為搶房間展開整人大作戰卻殃及無辜，讓飾演老媽的鄔瑪舒曼不僅慘被空拍機撞頭，還因為喝到加料咖啡不小心失手把咖啡潑到隔壁警察，讓她苦笑：「根本躺著也中槍！只要有戰爭就一定會有無辜的人被犧牲，我就是其中一個。」

77歲的奧斯卡影帝勞勃狄尼洛在《阿公當家》慘遭金孫惡整，召集重量級的公嬤級老友，包含：奧斯卡最佳男配角克里斯多夫華肯、喜劇演員切奇馬林及曾以67歲之姿登上美國成人雜誌《花花公子》封面女郎的美魔女珍西摩兒，組成長青組「復仇者聯盟」。儘管四位好萊塢長青樹的年齡總和將近三個世紀，但發狠起來一樣讓片中的小演員膽戰心驚，一場爺孫躲避球大戰的橋段中，切奇馬林因太過投入而意外噴出假牙，讓全劇組笑到不行，甚至把假牙橋段加到電影裡；珍西摩兒也展現運動細胞，在彈簧床上移動自如，她說：「他們都戲稱我是康健隊的『獵豹』，當大家摔得東倒西歪的時候，我已經掌握訣竅了。」除此之外，她在片中和勞勃狄尼洛大談高齡羅曼史，也引來影帝金孫大吃飛醋。台灣片商甲上娛樂為了讓電影更接地氣，甚至在官方粉絲團每週一貼出勞勃狄尼洛的「阿公長輩圖」跟粉絲道早安，讓網友直呼：「好有既視感！」在網路上掀起話題。

(中時 )