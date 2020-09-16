針對中華民國野鳥學會因中共施壓遭國際鳥盟除名一事，國民黨發言人兼國際部副主任何志勇表示，國民黨無法接受中共以政治力強行剝奪台灣人參與國際非政府組織（INGOs）的權利，但民進黨政府必須要負起責任，至少想辦法保護國人參與既有INGOs的權益，外交部除開記者會譴責之外，到底做了什麼？

何志勇發表3點聲明說：

1.中國國民黨無法接受中共以政治力強行剝奪台灣人參與國際非政府組織（INGOs）的權利，更何況是用政治力干涉無關政治的國際鳥盟，此舉完全無助於兩岸和平發展。

2.執政的民進黨必須要負起責任，至少想辦法保護國人參與既有INGOs的權益，外交部除開記者會譴責之外，到底做了什麼？

3.過去馬政府面對類似中共打壓我INGOs不計其數，從會籍名稱到會旗都屢見不鮮，包括國際技能競賽中共對我方梅花會旗有意見，但當時兩岸關係氣氛和緩，最後都能順利解決問題。

(中時 )